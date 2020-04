No kan det bli sol dei neste sju dagane

Nyhende

Det er melde nedbør og raudt varsel for snøskred i Indre Fjordane onsdag, og fleire vegar og fjellovergangar er stengde.

Raudt varsel Stor fare for snøskred Onsdag er det stor snøskredfare i Indre Fjordane, og det er difor sende ut raudt varsel.

Desse vegane er stengde og opne: (oppdatert 11:11)

Strynefjellet er stengt grunna fare for ras og uvêr og vert ikkje opna onsdag. Det er venta ny vurdering torsdag klokka 10:00.

Fossebakken – Navelsaker er stengt grunna fare for ras.

Loen – Bødal er stengt grunna fare for ras.

Olden – Briksdal er stengt grunna fare for ras.

Filefjell er ope, men det er snø og isdekke. Statens vegvesen melde at det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel.

Haukeli er ope, og det skal vere bart og vått.

Vikafjell er ope, men det er vekslande snødekke og snøslaps.

Hol-Aurland er stort sett bart og ope for trafikk.

Årdal-Tyinkrysset er stengt grunna uvêr og vert ikkje opna onsdag.

Skal snu torsdag

Trass i dette, er det venta at vêret skal snu frå torsdag av. Ifølgje Yr skal det nemleg bli delvis skya og sola vil truleg kome fram både torsdag og fredag. Det skal derimot vere litt låge temperaturar både torsdag og fredag då det er venta rundt 3 til fem grader. Det skal derimot stige til mellom 8 og 12 grader frå laurdag av. I helga er det også venta klarvêr og strålande sol, og dette ser ut til å vare i alle fall fram til tysdag.

Ifølgje Yr sitt langtidsvarsel er det sol så lenge varsel viser, men det skal seiast at onsdag og torsdag neste veke er symbolvarselet usikkert.

Hugs solkrem

Før påske kom det fram at det har oppstått eit sjeldan hål i ozonlaget over Arktis, men ifølgje prognosane skulle dette trekke seg tilbake i midten av påska. Ifølgje Uv.nilu.no, som har UV-varsling er det derimot venta at UV-indexen skal vere moderat og høg i området dei komande dagane. Den ser ut til å vere høgst i snøen. Vi må difor passe på huda, uansett om vi er på fjellet eller ikkje. Ta pausar frå sola mellom klokka 12-15, kle, hatt og solbriller gjev god beskytting frå sola og bruk solkrem med høgfaktor og UV-A beskytting, oppmodar Uv.nilu.no.