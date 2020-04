Opprettar nytt beredskapsteam

Nyhende

– Vi jobbar på grasrota, har lokalkunnskapen og veit kvar skoen trykkjer. Dette gjer at vi er det beste bindeleddet mellom næringslivet og styresmaktene, seier Alfred Bjørlo, ordførar i Stad og leiar i Nordfjordrådet. Kommunane vurderer situasjonen som svært alvorleg for næringslivet, og ønskjer å ta raske grep for å førebyggje ei utvikling som kan skade bustad-, arbeidsplass- og besøksattraktivitet i regionen på lengre sikt.