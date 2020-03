Pålegg ikkje kyrkjetenarane å ringe  med kyrkjeklokkene på laurdagar

Nyhende

Det seier Kristen Hundeide, kyrkjeverje i Stad, som seint fredags ettermiddag fekk eit «info-skriv» frå Kyrkjerådet der dei refererer vedtak i bispemøtet om at det skal ringast med kyrkjeklokkene 5-10 min. kvar laurdag klokka 17.00 som eit symbol på kyrkjeleg nærvær og bøn.

Ikkje korrekt

─Fleire aviser, som Vårt Land og Dagen, har slått dette opp med store overskrifter om at «No skal den norske kyrkja ringe med kyrkjeklokkene kvar laurdag». Det er altså framstilt som om det er avgjort at det skal vere slik. Fleire lokalaviser har også hengt seg på dette. Men dette er ikkje korrekt!!

For det fyrste er ikkje vedtaket i bispemøtet korrekt attgjeve. Saka som var drøfta var om ein skulle ringe til gudstenester på søndagane som vanleg sjølv om gudstenestene per dato er avlyste. Biskopane sitt vedtak lyder slik:

«Bispemøtet drøftet saken på nytt, og finner det ikke naturlig å ringe inn til en gudstjeneste som ikke finner sted da dette lett kan skape misforståelser. Bispemøtet vil heller anbefale at man lokalt vurderer å ringe helgen inn lørdag kl 17, som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn. Bispemøtet forutsetter videre at den vanlige høytidsringing i tilknytning til høytidene opprettholdes, og dermed gjennomføres i påsken, i tråd med lokale tradisjoner. Det forutsettes at det informeres godt om dette i lokalsamfunnet.»

─Som de ser overlet biskopane til den lokale kyrkja å vurdere om dette skal gjerast eller ikkje.

Øhkonomi

─For det andre er det ikkje knytt nokon økonomi til dette vedtaket. Ringing med kyrkjeklokkene er normalt knytt til ei kyrkjeleg handling (gudsteneste, vigsle, gravferd, osv.) I slike samanhengar er bruk av kyrkjeklokkene ein del av den jobben som kyrkjetenarane er lønna for, seier kyrkjeverje i Stad og viser til at ekstraringing også har ei økonomisk side.

─Ekstra ringing på laurdagar er ikkje knytt til ei kyrkjeleg handling – og kyrkjetenarane vil i prinsippet ha krav på ekstra godtgjersle og evtuelt ekstra køyregodtgjersle/reise for å utføre dette. Dei aller fleste fellesråda har ikkje rom for slike ekstrautgifter i budsjetta sine. Dersom bispemøtet sitt vedtak skal utførast konsekvent burde det difor følgje med ekstra midlar som kompenserer for kostnadane. Det gjer det ikkje.

Ikkje noko pålegg

─På bakgrunn av det som er nemnt ovanfor er kyrkjeverja si vurdering at bruk av kyrkjeklokkene er som hovudregel knytte til ei kyrkjeleg handling. Ringing på laurdagar, slik bispemøtet tek til orde for, er etter mi vurdering meir eigna til å skape uro og frustrasjon enn trøyst. Som tidlegare nemnt er det heller ikkje knytt nokon økonomi til dette. Sett frå min ståstad ber vedtaket heller preg av at «no fekk eg ein god ide» enn at det er gjennomtenkt. Eg vil difor ikkje pålegge nokon av kyrkjetenarane i Stad å ringe med kyrkjeklokkene klokka 17 på laurdagar! Fellesrådet vil heller ikkje betale for slik ringing dersom det skulle bli pålagt av anna kyrkjeleg organ, seier Kristen Hundeide, kyrkjeverje i Stad, men legg til at kyrkjeverje si avgjerd kan påklagast.

Kan påklagast

─Lokal kyrkjeleg vurdering som gjeld fellesrådstilsette ein sein fredags ettermiddag og laurdag må nødvendigvis gjerast av kyrkjeverja. Men kyrkjeverja sitt vedtak kan påklagast til fellesrådet av dei som er usamde i innhald og konklusjon. Difor får både fellesrådsleiar, sokneprestar og soknerådsleiarar kopi av