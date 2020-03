Venta svært høg vasstand

Nyhende

Onsdag er det venta høg vasstand rundt om i heile Vestland fylke. Ifølgje Yr er det venta at det kan bli 50 til 65 centimeter over høgda i tidevasstabellane. Det er difor sende ut eit oransje varsel med svært stor fare for høg vasstand.

Faren skal auke på frå klokka 10 om morgonen onsdag, og vere over rundt klokka 15 onsdag ettermiddag.

Det kan bli oversvømmingar fleire stadar og det er fare for at det kan bli moderate øydeleggingar på infrastruktur og bygningar i strandsoner. Det vert difor anbefalt å halde avstand, sikre lause gjenstandar i naust og strandsone og sjekke båtane.

Lågtrykk og fullmåne

Den svært høge vasstanden som er venta onsdag skal vere grunna høgt astronomisk tidvatn og lågtrykk, Ifølgje Meteorologisk institutt. Det astronomiske tidvatnet er høgt grunna fullmånen som var måndag 9. mars, som også var ein supermåne. I tillegg vert vêret på Vestlandet onsdag prega av lågtrykk, som truleg kjem til å sette opp eit vindfelt som går frå sørvest med stiv til sterk kuling på kysten.

Ifølgje Meteorologisk institutt er det litt usikkert når det gjeld sjølve plasseringa av lågtrykket, noko som kan vere med å påverke vêret sitt bidrag til vasstanden onsdag.

Høg vasstand fleire stadar

I tillegg til oransje varsel i Vestland, er det også sende ut gult varsel for Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge onsdag og torsdag for høg vasstand.