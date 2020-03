Her er det strikkefestival

Nyhende

‒ I ein elles travel kvardag er det kjekt å kunne produsere noko handfast, det er noko meditativt over denne aktiviteten, og ein kan la bekymringane ligge ei stund. Det sa Siri Sandvik som sjølv liker å strikke. Strikking er ein aktivitet som ein har drive på med her i landet sidan 1600-talet, og Sandvik kunne fortelje at vi her i landet ligg heilt i toppsjiktet når det gjeld tal på strikkarar. Det er heile 48 % av kvinnene og 3 % av mennene som strikkar.