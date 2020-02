Søkjer om oppdrettslokalitet i «Ervikskorane»

Nyhende

Eide Fjordbruk AS har søkt om klarering av ny lokalitet for oppdrett av laks og aure ved området «Ervikskorane» i Stad kommune. Det aktuelle arealet er regulert for akvakulturføremål i gjeldande kommuneplan for Stad, tidlegare Eid kommune. Verksemda har eit stort behov for fleire lokalitetar for matproduksjon og søkte i desember i fjor om akvakulturlokalitet ved Torvneset. På desse to lokalitetane ser dei føre seg å skape om lag 10 nye lokale arbeidsplassar.

Omsøkt storleik på lokaliteten er 3600 tonn MTB.

Merknader til søknaden må sendast skriftleg innan 23. mars til Stad kommune.