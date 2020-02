Kan få kommunalt servicepunkt i nærbutikken

Nyhende

Venstre-ordførar Alfred Bjørlo har sendt uttale om Joker Stadlandet frå Stad kommune der han skriv at for Stad kommune er det difor viktig at butikken får moglegheit gjennom Merkur-programmet til å utvikle seg og vere eit livskraftig tilbod for bebuarar, næringsliv og tilreisande i ytre del av Stad kommune.