Startar opp målekurs

Nyhende

I starten av mars og fram mot påska vert det arrangert målekurs i akryl for vaksne og ungdommar i Kulturhuset Gamlebanken på Nordfjordeid.

– I Gamlebanken er det både yngre og eldre som er innom, så vi må teste dette ut. Det er ei meiningsfull fritid og så skapar det aktivitet i Gamlebanken i tillegg, seier Arve Espe i Kulturhuset Gamlebanken.

Målet for målekurset er utvikling både kunstnarisk og fagleg, i tillegg kjem også det sosiale.

– Eg tenkjer at dette kan bli kjekt for ungdommen og for folk som ønskjer å gjere noko på fritida, seier Espe.

Kunstnar held kurs

Det er Magne V. Kristiansen frå Stryn som skal halde målekurset. Han er utdanna lærar og har også lang erfaring som kunstnar. Kristiansen starta opp kunstverksemda Ad Fontes på 90-talet som har fokus på det klassiske naturalistiske måleriet. Trass i dette har han sjølv ingen formell kunstutdanning, men har lært gjennom sjølvstudium.

Kristiansen har fleire gongar tidlegare hatt utstilling på Nordfjordeid. I 2019 var han blant seks kunstnarar som var med på juleutstillinga i Kulturhuset Gamlebanken. I tillegg har han heldt fleire måle- og teiknekurs i denne regionen dei siste åra.