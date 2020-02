Slik påverkar uvêret trafikken

Nyhende

Grunna mykje nedbør og vind har det vore oransje og raudt varsel for snøskred dei siste dagane. Fredag ettermiddag og kveld gjekk det to snøskred i området. Eitt ved Byrkjelo som var rundt 50 meter breitt og fire til fem meter høgt, og eitt i Våtedalen, mellom Nordfjordeid og Førde. Snøskredet i Våtedalen gjekk over vegen og var rundt 150 meter breitt og rundt fem meter høgt. Ein bil vart tatt av deler av raset. Sjåfør var mann i 40-åra og var åleine i bilen. Sjåføren hadde smerter i rygg, og vart tatt med til legevakt for sjekk. Grunna stor rasfare vart vegen stengt.

Raudt og gult farevarsel To snøskred på kort tid Det skal ha gått eit 50 meter breitt snøskred over Hjellevegen på Byrkjelo. Få timar etter kom meldinga om eit 150 meter breitt snøskred i Våtedalen.

I ettermiddag kom meldinga om at Statens vegvesen tar sikte på å opne vegen att i løpet av laurdag. Ein geolog har vurdert snøskredfaren, og det skal ikkje vere venta at fleire skred skal gå i trafikkerte område, ifølgje NRK.

Kolonne og stengde vegar

Det er fleire vegar og fjellovergangar som har innført kolonne eller har stengt grunna dårleg vêr og rasfare.

Vegar og fjellovergangar (Oppdatert 15:35):