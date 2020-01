Tilsyn avdekka lovbrot

Nyhende

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Helse Førde HF, Førde sentralsjukehus 17.- 20. juni 2019. Det vart undersøkt om Helse Førde HF sørgjer for at helsehjelp til pasientar som blir utlokaliserte frå medisinsk avdeling blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at dei får trygge og gode tenester.