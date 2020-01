Det er ei utfordring med flytting mellom avdelingar

Avdelingssjef for medisinsk avdeling i Helse Førde, Laila Haugland seier at det er positivt med tilsyn. Haugland legg vekt på at det ikkje er påvist at pasientar har blitt skadelidande som følgje av dei momenta som Fylkesmannen har peika på i tilsyn med helsehjelp til pasientar som vert flytta på grunn av plassmangel. Haugland seier at det generelt er ei utfordring med informasjonsformidling og med overgang mellom avdelingar, og at dei som følgje av tilsynet har gjort ganske mykje for å vise at dei sikrar overgangen betre, mellom anna ved hjelp av sjekklister.