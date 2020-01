Skogstad fornøgd med etableringa

Nyhende

Skogstad Sport opna ny butikk på Nordfjordeid i juni 2018, og var spente på mottakinga.

– Det har gått veldig bra her takka vere kundegrunnlaget. Skogstad var allereie eit namn som var godt kjent i Nordfjord, og folk visste om oss for gode produkt, seier ho.

Sunde fortel at det er mykje lokale kundar frå Eid og frå kysten som handlar på butikken på Nordfjordeid.

– Vi hadde også ein handelsvekst dei dagane det var cruiseskip her. Nordfjordeid var ei ukjent hamn. På cruiseskipa er det gjerne same mannskapet som jobbar der, og når dei kjem tilbake gong etter gong så spreier det seg eit rykte om bord om kva type butikkar som er her, seier Sunde.

– Skogstad var her først i ein prøveperiode, men no har dei signert langtidskontrakt, så dei vert verande her, seier ei fornøgd senterleiar Gro Gjerdevik.