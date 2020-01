Fleire stengde vegar

Nyhende

Torsdag var fleire stadar på Vestlandet påverka av kraftige vindkast, og fleire vegar, bruer og ferjer vart stengde og innstilte. Fredag ettermiddag er det igjen venta kraftige vindkast på Vestlandet sør for Stad, og det er difor sende ut eit gult farevarsel. Denne gong ser det ut til at vinden skal kome frå vest på rundt 27 til 35 meter i sekundet. Fredag kveld ser det ut til at vinden vil dreie nordvest. Ifølgje Yr kan det i indre og midtre strok oppstå svært kraftige vindkast.

Eit stormsenter i Norskehavet vil gjere at det vert mykje vind fredag når det treff land, og store deler av landet vil få kraftige vindkast. Ifølgje Yr kan det bli tore, kraftig nedbør i form av regn og sterk vind på Vestlandet fredag. Ifølgje Yr vil vinden auke på frå klokka 13:00 fredag 3. januar og laurdag 4. januar klokka 07:00 vil den minke.

Det er anbefalt å sikre lause gjenstandar og unngå unødvendig ferdsel på dei utsette stadane. Det er også moglegheit for at avgangar for ferje, fly og anna transport kan bli kansellert som følgje av vinden. Bru og vegar kan også kome til å bli stengt.

Utfordrande forhold

Det er også venta utfordrande forhold i fjellet både fredag og laurdag.

Ifølgje Statens vegvesen er Strynefjellet stengt grunna uvêr. Det er kolonnekøyring ved Filefjell grunna uvêr. Vikafjellet er stengt grunna uvêret, men det er venta ny vurdering klokka 09:00. Hemsedalsfjellet er stengt grunna uvêr. Det er også Hol-Aurland. Tyin – Årdal er stengt grunna uvêr. Det er venta ny vurdering klokka 10:00 på denne strekninga.

Ved Utviksfjellet skal det vere vekslande bart og vått, snøslaps, snø og isdekke. Denne strekninga skal vere open.