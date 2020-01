Venta sterke vindkast i Nordfjord

Nyhende

Det er sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i Nordfjord torsdag 2. januar. Det er venta sørvestleg full storm på rundt 25 meter i sekundet i fjellet, og lokalt i låglandet kan vindkasta kome opp mot 25 til 33 meter i sekundet. Ifølgje Yr er dei aller kraftigaste vindkasta venta i Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal. Det er venta at vinden minkar rundt klokka 22:00 torsdag kveld.

Det er anbefalt å sikre lause gjenstandar og unngå unødvendig ferdsel på dei utsette stadane. Det er også moglegheit for at avgangar for ferje, fly og anna transport kan bli kansellert som følgje av vinden. Bru og vegar kan også kome til å bli stengt.

Vegar og ferjer

Ifølgje Vest politidistrikt vart det kl. 06:00 torsdag melde om ei jakthytte som var blåst ned og låg i vegen ved avkøyrsel til Norsvegen ved E39. Jakthytta skal sperre høgre køyrefelt mot Stryn.

På strekninga Måløy – Nordfjordeid er det redusert framkjømd grunna gjenstandar i vegbane. Entreprenør skal vere på veg.

Ifølgje Vest politidistrikt er Rugsundbrua i Bremanger stengt grunna sterk vind. Dei melde vidare om at det har kome meldingar om at brustenginga ikkje vert respektert og fleire skal ha køyrt over brua likevel.

På Strynefjellet er det snø, isdekke og glatt. Det kan bli innført kolonnekøyring på kort varsel. Det same gjeld for Hemsedalsfjellet.

Strekninga Hol – Aurland er det også snø og isdekke, fare for glatte parti og redusert sikt grunna snøføyk. Denne strekninga var stengt i natt, men skal no vere opna.

Strekninga Tyin – Årdal har også snø og isdekke, også her er det fare for glatte parti.

Ferjestrekninga Oldeide – Måløy skal vere innstilt grunna uvêr. Det vart først varsla at det var anløpet Husevågøy kl. 09:25 og 10:40 som vart innstilt. Rett før 10:30 torsdag kom meldinga om at anløpet Husevåg vert innstilt inntil vidare grunna straumbrot.

Anda – Lote hadde torsdag morgon tekniske problem og var midlertidig innstilt. Klokka 07:20 var sambandet i normal drift.

Oransje varsel for snøskred

Som følgje av dei kraftige vindkasta og meir nedbør er det sendt ut oransje farevarsel for snøskred i Indre Fjordane. Ifølgje Varsom.no vil den kraftige vinden frå sørvest gje stor snøtransport til nordaustlege leheng og byggje ferske fokksnøflak. Det ligg også eldre fokksnøflak som no vil få pålagring. Skred i desse sonene kan bli store melde varsom.no.

Grunna den store faren for snøskred bør ein unngå terreng som er brattare enn 30 grader og i tillegg unngå utløpssoner for skred.