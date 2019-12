Dale lovar ikkje meir pengar til ferjene

Nyhende

Motstanden mot auka ferjetakstar har fått samferdsleminister Jon Georg Dale (Frp) til å kommentere saka i den stadig veksande Facebook-gruppa «Protest mot økte ferjetakster», skriv Nett.no. Gruppa har på kort tid fått over 20.000 medlemmer som protesterer mot forslaget frå fylkesutvalet om auka takstar på ferjene i Møre og Romsdal. Aksjonistane peikar på at omlegginga til meir miljøvennlege ferjer har vorte dyrt for fylkeskommunen og meiner staten ikkje dekker meirkostnadene.

– Det er gitt auka midlar

Dale påpeiker at fylkesferjene er fylkeskommunen sitt ansvar, og skriv at det er gitt auka midlar for å dekke dette. I staden rettar han skytset tilbake mot fleirtalspartia i fylket og viser til at Kristin Sørheim (Sp) foreslo gratis ferjer til alle i valkampen.

– Sidan den gong er ingenting endra i finansieringa av ferjene frå staten og mi si side, skriv Dale. Han viser og til at Frank Sve og Frp sine folk i fylkestinget arbeider for å finne andre løysingar enn auka ferjeprisar.

Ap, Sp, SV, MDG, KrF og Venstre har gått inn for ein auke i ferjetakstane. Men dei håpar å sleppe – og at det kjem statlege midlar. Så langt har det ikkje kome konkrete signal som tyder på at dei får oppfylt ønsket sitt.