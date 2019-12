I gang med grøn omstilling

Nyhende

Ytterlegare to av ti planlegg å vere i gang med tiltak innan eitt år. Dei mest oljetunge bedriftene ser like store moglegheiter i denne omstillinga som andre nøringar. Det kjem fram i den ferske Vestlandsindeksen ifølgje ei pressemelding.

– Vi trur på dei omstillingsdyktige bedriftene på Vestlandet, og her får vi tal som underbyggjer dette. Vestlandsbedriftene riggar seg for framtida, viser handlekraft og endringsvilje, seier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør for bedriftsmarknad i Sparebanken Vest, i ei pressemelding.

Forventningar

I denne utgåva av Vestlandsindeksen har ein for første gang spurt bedriftene om korleis dei forventar å bli påverka av det grøne skiftet. 44 prosent av bedriftene svarar at dei ser på det grøne skiftet som ei moglegheit, medan ti prosent vurderer omstillinga som ein trussel.

Bedrifter som har mykje av omsetninga knytt til olje- og gassverksemd er like positive til grøn omstilling som andre næringar.

– Skal vi lukkes med å byggje verdsleiande kompetanse og teknologimiljø innanfor nye grøne forretningsområde som Vestlandet har naturgitte forutseiingar for å lukkast i – er vi nøydd å ivareta og vidareutvikle den kompetansen og teknologien som allereie finnast i oljenæringa. Difor er dette positive tilbakemeldingar frå oljenæringa, seier Fresvik.

Vere i forkant

Blant bedriftene som ser på det grøne skiftet som ei moglegheit, oppgir ein tredjedel at dei allereie har tilpassa produkta eller tenestene sine som følgje av endringane. Ti prosent satsar i nye marknadar og 15 prosent gjer miljøretta investeringar.

Vestlandsindeksen er ein kvartalsvis temperaturmålar for næringslivet på vestlandet – utarbeidd av Sparebanken vest i samarbeid med Repons Analyse. Bedriftene er tilfeldig valt ut med to eller fleire tilsette, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane.