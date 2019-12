Lovar garantert julestemning – med frysningar

Nyhende

Opera Nordfjord innbyr til Den store julekonserten 6. og 7. desember. Julestemning er stikkordet, og repertoaret byr på både kjende og kjære norske julesongar, engelske carols og den amerikanske juledraumen.

Solistane Lise Granden Berg og Alexander Standal Pavelich, dirigent og konferansier Michael Pavelich, kor og orkester er klare til dyst! Vi har alle våre musikalske julefavorittar, og i Den store julekonserten ønskjer Opera Nordfjord å gjere alle til lags! Sjølvsagt er Jakob Sande sin nydelege julesong med; Det lyser i stille grender vert framført i ei ny, musikalsk drakt i eit arrangement spesialskrive for Opera Nordfjord av Helge Sunde.

Jens Wendelbo sitt storband-inspirerte Musevisa-arrangement er eit fyrverkeri, der både orkesteret og lokale solistar får glitre. Dei unge koristane Ane Fitje Woxen og Åsaliv Røgeberg frå Gloppen og Ida Bredesen, Kaisa Flaten Brekke og søstrene Tuva og Nora Nyhammer-Taklo frå Eid er solistar i Musevisa, og det vert garantert nokre dansetrinn på scena når desse unge song- og dansetalenta får sleppe til.

Lise Granden Berg er solist i nydelege The Christmas Song, Karen Carpenter sin slager Merry Christmas, Darling, eit både vart og mektig arrangement av Deilig er jorda av Petter Winroth og i Maria Mena sin kjende Home for Christmas.

Alexander Standal Pavelich har fleire amerikanske favorittar på sitt repertoar; White Christmas og The Most Wonderful Time of The Year er sjølvskrivne innslag, begge i nydeleg orkesterarrangement av Helge Sunde. Nordnorsk Julesalme er kjend og kjær for mange, like eins Nå tennast tusen julelys.

Publikum får også oppleve solistane i O helga natt og The Prayer.

Koret byr på både Halleluja-koret og vakre The Worls for Christmas av The Real Group, i tillegg til å delta på fleire av solistane sinne innslag.

Orkesteret opnar heile konserten med Nordisk Julemedley, eit spesialskrive arrangement av Håkon Berge skrive for Oslo Filharmoniske Orkester. Det er første gong Opera Nordfjord innbyr til julekonsert i operahuset, men det vert garantert ikkje siste.