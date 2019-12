Kan juble for frisørlinje

Nyhende

Måndag hadde hovudutvalet for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune møte i Bergen. Då vart det klart at Eid vidaregåande skule får frisørlinje som vert starta opp neste haust. Dette har ein arbeidd lenge for, og i skuleåret 2020/2021 vert det ein realitet.