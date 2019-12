Desse får tilskot i Selje

Nyhende

Øyvind Bakkebø får 20.000 kroner til utvikling av nytt produkt for renovasjon av søppeldunkar. Ideen er basert på at det ikkje finst tilbod om reinhald av søppeldunkar i området i dag. Undersøkingar syner at det kan vere grunnlag for ein heiltids arbeidsplass innan dette. Dette blir som eit pilotprosjekt med vidare ekspansjon som mål. Bakkebø søkte om 100.000 kroner.