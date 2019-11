Størst behov for hallkontroll for store køyretøy i Nordfjord

Vegvesenet vil likevel flytte tilbodet til Førde

Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) reagerer sterkt på tilrådinga om nedlegging av kontrollhalltilbodet ved Trafikkstasjonen på Nordfjordeid. I brev til samferdsleministeren peikar han på at det ser ut til at tilrådinga er gjort på sviktande grunnlag og ut frå feilaktige tal for faktisk bruk av halltilboda i dagens struktur i Sogn og Fjordane. No ber han om møte med politisk leiing.