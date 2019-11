Aldri før har det budd fleire folk i Eid

Nyhende

- Det er særs gledeleg at veksten i Eid held fram, trass i at folketalsauken nasjonalt er lågare enn nokonsinne og dei fleste kommunane i Sogn og Fjordane no opplever reduksjon i folketalet (18 av 26 kommunar), seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Eid.

Berre tre av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har folketalsauke med meir enn 25 personar så langt i år: Førde, Sogndal og Eid.

Gledeleg

- Det er også gledeleg at folketalet i vår komande partner Selje også aukar, både i 3. kvartal og i 2019 samla. Eg tek det som eit tydeleg teikn på at vi er i ferd med å lukkast med å skape optimisme og framtidstru i heile nye Stad kommune, seier Alfred Bjørlo.

- I Eid har vi satsa målmedvite over mange år på å legge aktivt til rette for ny bustadbygging og nye næringsetableringar, og med å utvikle Nordfjordeid som eit sterkt og attraktivt senter. Vi ser at denne satsinga no ber frukter. Mange nye bustader er for tida under bygging, og det er no utruleg viktig at vi klarer å halde oppe trykket på rekruttering, tettstadutvikling og næringsattraktivitet også i nye Stad kommune seier ordførar Alfred Bjørlo.