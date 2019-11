Tea-room og digital reklamebukk

Nyhende

Digital reklamebukk, showroombygg i Hjelmelandsdalen, Tea-room på Nordfjordeid, skybasert plattform og keramikklokale i Holmøyane. Dette er nye bedrifter og bedriftsutviklingstiltak som har søkt om støtte frå kommunalt næringsfond i Eid kommune.

Eid- og Selje kommunar har fått inn 13 søknader ved andre søknadsfrist 1. oktober for kommunalt næringsfond 2019. Fellesnemnda skal behandle to søknader frå fellespotten. Selje kommune skal behandle seks søknader. Teknisk og samfunnsutval i Eid skal behandle fem søknader og dei som er tilrådd støtta er:

Nytt showroombygg

Bjarne Espe Trevarefabrikk AS søkjer om tilskot til å bygge eit nytt showroombygg. Dette skal vere eit ledd i ei meir aktiv marknadsføring med enklare sal og betre kundeopplevingar. Verksemda utviklar, teiknar og produserer alt sjølve og dette gjev fleksibilitet til å tilpasse produkta etter ynskje frå kundane. Fabrikken har stor etterspurnad og betre kapasitet, som ledd i dette vil dei å gjere det enklare å selje og gje betre kundeopplevingar, då mange modellar, val og løysingar krev meir utstillingar og større plass. I dag har dei eit kombinert utstillings- og kontorlokale som er trongt og lite tenleg. For å få til dette vil dei rive eit bygg og sette opp eit nytt på ca. 200m2 med glasfasadar slika at utstillingane er godt synleg utanfrå.

Søknadssum 100 000 kroner. Totalramme 2 800 000 kroner. Rådmannen tilrår at det vert løyvd tilskot på 53 000 kroner.

Zanzibar tea-room

Samweli International vil etablere Zanzibar tea-room i Eid sentrum, dette skal vere eit tilbod både for innbyggjarar og turistar. Zanzibar tea-room er inspirert av den engelske tradisjonen med afternoon tea. Inspirasjonen hentar ein frå turistar som kjem med cruisebåtane til Eid. Det er tenkt enkel servering av krydra te frå Zanzibar og English afternoon-fat med ulike smakebitar frå Norge med til dømes laksesandwich, lefse, osv. Verksemda vil inngå samarbeid med minibakeriet i Eid og Bakerie på Bryggja for levering av spesielle brød og kaker.

Søknadssum 100 000 kroner. Totalramme 200 000 kroner. Rådmannen tilrår at det vert løyvd tilskot på 40 000 kroner

– Når Eid og Selje satsar frisk på reiseliv framover, vil dette vere eit positiv tilskot til turistane i Eidsgata. Det vil òg skape liv i gata og slik vere eit positivt bidrag til Nordfjordeid sentrum og for alle som besøker sentrum, er rådmannen si vurdering.

Ny bedrift i Holmøyvik

Hans Holmøyvik søkjer om tilskot til etablering av ny bedrift i Holmøyvik. Han ynskjer å bygge eit lokale på ca. 30 kvm som skal fungere som galleri/ utstilling/ sal/ lager/ undervisning/ kurs. Det er dottera Anita som driv eigen keramikkverkstad med tre lærlingar i Bergen i dag, som skal etablere seg i dette lokalet i Holmøyvik. Branden Keramikk vil bli lærebedrift. Anita si utdanning er Keramikar med sveinebrev, kunst og handverk lærarhøgskule, kunsthistorie universitet. Praksis: Eigen keramikkverkstad, lærebedrift, kurshaldar, undervisning på kulturskule og i friundervisninga. Messer/utstillingar i inn- og utland. Det som trengst for å etablere dette, er det omtala nybygget i tillegg til ei avtrekksvifte i verkstadlokalet som Hans Holmøyvik eig.

Søknadssum 190 000 kroner. Totalramme 380 000 kroner. Rådmannen tilrår at det vert løyvd tilskot på 50 000 kroner.

Vurderinga er at dette prosjektet vil bidra til at det kjem fleire innbyggjarar til kommunen og vil i tillegg til å skape ein arbeidsplass, gje kommunen læreplassar innan eit fagfelt det ikkje finst mange læreplassar i dag.

Reklamebukk JE Kapital AS - Marknadsavklaring

Prosjektet er å utvikle ein digital reklamebukk, og verksemda søker om stønad til fase 1 av prosjektet som er ei marknadsavklaring.

Søknadssum 35 000 kroner. Totalramme 70 000 kroner. Rådmannen tilrår at det vert løyvd tilskot på 20 000 kroner

Verksemda arbeider med teknologiutvikling og målet med prosjektet er å redusere kostnader ved reklame for fleire typar verksemder, med ein digital reklamebukk, der ein kan ha dynamiske bodskap og auke effektivitet ved bruk av data. Idéen til verksemda har sitt utspring i ny bruk av kjent kompetanse i nærmiljøet. Ved å bruke erfaring og kunnskap frå elektro- og automasjonsklynga og produksjonsklynga som er på Eid, samen med den nye klynga med programmeringsbedrifter som veks fram, ser verksemda at det er mogleg å realisere nye produkt og verksemder i Eid. I lag med informantar har dei utvikla eit konsept, som dei har mange med på å realisere.

Rådmannen meiner at prosjektet er spanande og vil kunne føre til fleire i arbeidsplassar i kommunen. Det vert i vurderinga peika på at det er særleg verdifullt at produktet dei vil utvikle er resultat av eit samarbeid med kompetansemiljøet som finns både i skule og næringsliv her.

Munikum eKommune – etablering av ei skybasert plattform for alle kommunalt tilsette.

Munikum er ei samhandling- og delingsplattform utvikla i tett samarbeid med seks partnarkommunar gjennom eit OFU-prosjekt støtta av Innovasjon Norge og Forskingsrådet, ei kompetanseverksemd innan digital teknologi og kommunal sky løysing. Plattforma gjev ei heilskapleg løysing for alle tilsette på tvers av nivå og sektorar i organisasjonen, med betre integrering av overordna mål i det daglege arbeidet hos den enkelte tilsette, auka medvite kring prioritering av resultat utover eige ansvarsområde, større grad av erfaringslagring og kunnskapsdeling. Integrering i grupper gjev oversikt over tilgjengelege ressursar og tilskot.

Munikum søker om tilskot til å delta på eKommune-konferansen, ein møteplass for digitaliseringsleiarar, kommunalsjefar og rådmenn for å få presentert Munikum for ei stor gruppe potensielle brukarar. Her deltek 127 kommunar, dette er potensielle for Munikum og viktige ressurspersonar inne i Munikum. Munikum har og begynt å innleia samarbeid med KS slik at dei kan bruka Munikum som leveranseplattform i sine prosjekt er det og viktig å snakka med andre slik at fleire kan bruka plattforma.

Søknadssum 88 530 kroner. Totalramme 145 810 kroner. Rådmannen tilrår at det vert løyvd tilskot på 53 000 kroner.

Rådmannen si vurdering er at Munikum er ei viktig verksemd for regionen vår, tilsette i Eid og Selje brukar plattforma og den blir viktig inn i arbeidet i Stad kommune. Prosjektet dei søker tilskot til er ein viktig del av marknadsstrategien og deltaking på e-kommunekonferansar vil kunne bidra til at dei får ei større kundemasse, noko som igjen vil gjere plattforma betre.

Skal bidra til nyskaping

Kommunalt næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunane. Midlane til kommunalt næringsfond kan kvart år avsetjast frå dei midlane fylket får løyvd til regional utvikling. Fordelinga av tilskot tek utgangspunkt i statistiske data om demografi, arbeidsmarknad og sentralisert i tillegg til skjønnsmessige justeringar. I tillegg til dette må kommunane ha politisk forankra strategiar for arbeid med næringsutvikling.