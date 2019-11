– Kjekt å sjå at Leikvin lever

Nyhende

– Det er så kjekt å sjå at det igjen er blitt liv og røre her på Leikvin.

Det sa Reidar Sørland og Anne Marie Holsvik, som laurdag var mellom publikum då Skrivargarden opna dørene for utstilling med 17 norske og anerkjende kunstnarar. Ei unik utstilling som eigar Leif Kahrs Jæger og forfattar Anne Marit Muri står bak. Utstillinga er blitt til ut ifrå boka «Et kunstnarliv – portretter av norske samtidskunstnere», med Anne Marit Muri som forfattar. Ei bok med presentasjon av nitten sentrale norske kunstnarar, der sytten av dei er representert under kunstutstillinga på Skrivargarden i desse dagar.

Rundt 15 personar møtte opp på opninga av utstillinga på laurdag. Der eigar av Leikvin, Leif Kahrs Jæger, og forfattar Anne Marit Muri var til stades.

Det var også ekteparet Reidar Sørland og Anne Marie Holsvik frå Hopland. Dei var i si tid vener av Inge Rotevatn og Siv Jørstad, dei tidlegare eigarane av Leikvin.

–Det er så kjekt å sjå Skrivargarden har vakna til liv igjen, og ikkje minst at den no er i bruk der publikum kan kome på arrangement, sa Reidar Sørland som saman med kona Anne Marie Holsvik ofte var på Skrivargarden på 1980-talet.

–Det var alltid kjekt å vere her i den tida Inge og Siv eigde huset. Det var imponerande å sjå korleis dei fekk restaurert eit hus som var nærast falleferdig, sa Reidar Sørland som i si tid sjølv laga måleri som hobby og gjekk på kurs med Inge Rotevatn i Førde.

–I den tida budde vi i Florø, og eg reiste inn til Førde på kurs. Inge Rotevatn var ein inspirerande og ikkje minst kunnskapsrik læremeister. Det var alltid kjekt å kome hit til Leikvin, til eit raust og inkluderande miljø, sa Sørland som er svært glad for at Leif Kahrs Jæger no har oppgradert huset igjen, og at det skal brukast framover.

Må oppdage staden på nytt

Til trass for at utstillinga på Leikvin omfattar ei unik samling kunst frå kjende kunstnarar, var det berre rundt femten som møtte opp på opninga i helga. Ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, var mellom dei.

–Eg trur det kan ta tid å innarbeide ein ny stad for kunst og kultur i kommunen. Vi er kanskje litt treige med å ta i bruk nye tilbod, men eg trur besøket vil auke på etter kvart, sa Bjørlo.