Fekk 20.000 kroner på sparket

Nyhende

–Så vidt er veit så har aldri eitt lag frå Eid, eller for den del Selje, vunne First Lego League. Men i år var det Lur Arkitektur, frå Eid ungdomsskule, som kan kalle seg First Lego League Champion. Det betyr også at det vinnande laget er invitert til København for å delta i den nordiske finalen. Utfordringa er at det ikkje er avsett midlar til ein slik tur i det kommunale budsjettet, men eg er overtydd om at vi skal finne ei løysing. Til Danmark skal dokke, sa ordførar i Eid og Stad, Alfred Bjørlo (V).