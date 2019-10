SFE kan levere 10MW for 1,5 mill.

Nyhende

Eid kommune har bede SFE Nett AS avklare mogelegheitene for landstraumanlegg for cruiseskip ved det nye «Seawalk»-anlegget på Nordfjordeid. På bakgrunn av dette har selskapet gjort innleiande analysar for å vurdere kapasitet i eksisterande nett lokalt og regionalt, og vurdert mogelege nettkonsept for eit større uttak.