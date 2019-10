Nominert til «VM i vekstskaping»

Nyhende

EY er eit internasjonalt selskap innan revisjon og rådgiving, og årleg kårar selskapet den bedriftsleiaren som har vore best til å utvikle eit selskap. I år vert prisen EY Entrepreneur Of The Year arrangert i Norge for 18. gong, medan det er 33. gong at den vert arrangert internasjonalt. Ifølgje ei pressemelding kan prisen reknast som eit verdsmeisterskap for vekstskaparar.