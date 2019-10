Stad Landskap:

Kritisk til ordførar si handtering Okla-saka

– Stad Landskap ber om at kommunen no er tydelege og grundige i sitt arbeide, og gjer alt ein kan for å sikre god handsaming av Okla-saka hjå Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED), Det seier Thomas Honningsvåg, nestleiar i Stad Landskap.