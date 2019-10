Vil ha framdrift for Stad skipstunnel

Nyhende

Dette kjem fram i ei pressemelding.

Prosjektet ligg inne i Nasjonal Transportplan 2018-2019, med oppstart i første del av planperioden. Det siste kostnadsanslaget frå Kystverket frå juni 2019 viser at prosjektet kan realiserast for 2.7 milliardar kroner.

Ifølgje pressemeldinga var det store forventingar til at det skulle ligge 50 millionar kroner til oppstart av prosjektet i 2020-budsjettet, men Vestland FrP skal ha forståing for at Samferdselsdepartementet og Regjeringa treng meir tid til gjennomgang av KS2-rapport og siste rapport frå Kystverket.

Det kjem fram i pressemeldinga at FrP tykkjer det er viktig at prosjektet ikkje stoppar opp i vente på 2021-budsjettet, og oppmodar difor eigen stortingsgruppe og regjeringspartia til å finne rom for ei mindre løyving i 2020-budsjettet. Dette til arkeologiske utgravingar, kontrahering av konsulent til grunnverv og utarbeiding av konkurransegrunnlag.