Framlegg om nedlegging på Nordfjordeid

Nyhende

Domstolkommisjonen har lagt fram si innstilling om framtidig domstolstruktur.

Der er det framlegg om at jordskifterettane i Sogn og Fjordane skal slåast saman til ein domstol i Førde, samlokalisert med Sogn og Fjordane tingrett. Forslaget er ikkje til hinder for at jordskifteretten disponerer lokale i Sogndal og/eller Nordfjordeid ved behov.

Det er også framlegg om ein jordskifterett for Møre og Romsdal fylke, med hovudrettsstad i Ålesund. Både Kristiansund og Molde er vurdert som aktuelle alternativ for ei avdeling. For å sikre geografisk spreiing av rettsstadane er det tilrådd at ei avdeling vert lokalisert til Kristiansund, samlokalisert med Møre og Romsdal tingrett.

Domstolkommisjonen har i sitt framlegg lagt opp til å redusere talet på jordskifterettar frå 34 til 13, med 20 rettsstadar.

Når det gjeld tingrettane er det framlegg om ein reduksjon frå 60 til 22 tingrettar, og med 30 rettsstadar.