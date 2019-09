Håper mange frå Eid og Selje blir med

Nyhende

Torill Eide Tennebø ved Måløy Treningssenter legg ikkje skjul på at ho ønskjer seg mange eidarar i Måløy på laurdag.

Då går Rosa sløyfe-aksjonen av stabelen og byen blir full av aktive barn, unge og vaksne.

Tennebø ved Måløy Treningssenter samarbeider med Brystkreftforeininga i Nordfjord og Kreftforeningen om å arrangere Rosa sløye-aksjonen.

For 8. året på rad blir det motbakkeløp til inntekt for aksjonen.

– Vi legg Rosa sløyfe-dagen til førstkomande laurdag for å unngå at arrangementet kolliderer med haustferien. Og på den måten får vi fleire aktive denne dagen i slutten av september, og fleire som støttar aksjonen, smiler ho.

For ei god sak

Tennebø håper at mange eidarar og andre nordfjordingar tar turen til Måløy for å vere aktive for ei god sak.

– Dei som har lyst, kvinner og menn, gamle eller unge, kan bli med på Motbakkeløp til Lisjehornsvatnet som er eit kortare løp frå torget eller frå stadion og halvvegs til Veten.

– Viss du vil du ha ein større fysisk utfordring kan du delta på Veten Opp, forklarer Tennebø og legg til at dette er eit motbakkeløp som går frå torget i sentrum til Veten 615 m.o.h, det vil seie eit løp på 3,26 km, forte ho.

Rebusløp for barn

I år vil ein også ha rebusløp i sentrum for barn.

– Det blir kjekke spørsmål og utfordringar gjennom heile sentrum og vi håpar mange barn vil vere med på dette, seier Tennebø.