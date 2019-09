Amedia kjøper Sogn Avis

Nyhende

Sogn Avis i Leikanger får nye eigarar no når mediekonsernet Amedia har inngått ei avtale med Husabø Invest AS og Per Jarle Lunde om å overta deira samla eigardel på 89,5 prosent. I tillegg omfattar transaksjonen 40 prosent av aksjane i Ytre Sogn Avis. Det kjem fram i ei pressemelding.

– Vi kjenner Sogn Avis godt og er trygge på at vi som nye eigarar kan bidra substansielt til vidare utviklinga av ei viktig lokalavis, seier konsernsjef Are Stokstad i pressemeldinga.

Nest størst

Sogn Avis kjem ut fem dagar i veka og er den nest største avisa i Sogn og Fjordane med eit opplag på 8253 og ei omsetning på 42 millionar kroner i året.

Eigar

I tillegg til Sogn Avis eig Amedia også Firda og Firdaposten i Sogn og Fjordane, og er den største eigaren av lokale medium i Norge.