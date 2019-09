Hyllar keeper Frode Grodås med nesten ny song

Nyhende

I samband med VM i Frankrike i 1998 laga bøndene i Honndalen Soul & Funkarlag ein song til den beste keeperen i Honndalen gjennom tidene; Frode Grodås. Av ulike årsaker vart songen aldri publisert - før no når songen er ute på Spotify.

Før fotball- VM i Frankrike i -98 hadde Flo-karane Jostein og Tore Andrè fått sine eigne songar, og Funkarlaget ville difor gi ein song til Honndalen sin svært store son òg. Tanken var at songen skulle gi Frode ein ekstra motivasjon og «drive» under meisterskapen, slik at han heldt buret reint for scoringar frå motstandarlaga. Av ulike årsaker vart songen aldri publisert, og vart liggande bortgøymd og gløymd i ei skuff heime på rommet til Elljing på Bøna (66 og eit halvt) i år inn og år ut, heilt til mor hans ein vakker dag oppdaga songen medan ho heldt på rydde i skuffene til yngstestriken sin.

Vanskeleg med både rim og innhald

- Songen er meint som ein ekte hyllest til Frode Grodås; ein mann som har kasta seg langt og breitt i ei rekkje av år, seier "Elljing på Bøna" alvorleg, medan har strekar under at songen slett ikkje var lett å skrive i det heile teke, om nokon skulle tru det. - Funkarlaget har fram til Grodås-songen vart fødd, utelukkande skrive om liv og lukter på ein bondegard, der det viktigaste har vore at ein del av orda i songane skal rime på kvarandre, seier stasbonden Elljing.

– Innhaldet i songane har på mange vis kome i andre rekkje, noko vi funkarane har fått mange arge lesarinnlegg om opp gjennom fortida, seier Elljing med skjelvande røyst. Den karismatiske Seljeset-bonden slår kjemperørt fast at i ei tid der gardsbruk etter gardsbruk blir lagde ned og slått saman til større einingar, er også funkarane nøydde til å tenke litt ut av båsen og lage berekraftig musikk som kan vere like aktuell i dag som om til dømes 1000 år.

Ein av dei fire store

- Dette er ei av årsakene til at Funkarlaget vèl å hylle ein av dei fire største honndølene gjennom tidene med sin eigen song, seier Elljing, og strekar under at sjølv om Grodås har lagt opp er denne songen like aktuell i dag som dagen etter i går.

– Vi trur at denne songen vil leve vidare frå notid til framtid, og bli sungen frå mor til son og vidare til soneson sin son i all framtid som vi kan sjå framfor oss, ja også i framtida vi slett ikkje kan sjå også, jublar Elljing, medan han ropar eit tre gongar tre hurra for Frode Grodås- songen, som no blir lagt ut på Spotify.

Frode Grodås- songen er klar til bruk

– No kan alle i hop logge seg på Spotify og laste songen ned, og lytte på den ma dei vinnje. Dess fleire gongar folk flest lastar songen ned, desse betre, seier bondemannen Elljing avslutningsvis, og strekar under at han tek seg heilt fri i samband med lanseringa av Frode Grodås- songen.

– Ja, på ein slik dag lyt mjelking vere mjelking, og kyr vere kyr. Eg seier rett og slett slik det står skrive i Grodås sin song: «Knebøy og benkpress har styrka min kropp», seier Elljing, som ser klare likskapar mellom seg sjølv og Grodås`en.

– Ja, ein skulle nesten tru vi var brør, men det trur eg ikkje så mykje på, avsluttar ein smørblid Elljing på Bøna som i høve lanseringa nesten kan treffast på samvirkelaget på Sanden, der han til mange si glede, men diverre også til mange si uglede, serverer nyplukka sveler med gombe.