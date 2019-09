Fleire kontrollar i Nordfjord

Nyhende

Statens vegvesen hadde onsdag kontroll i Stigedalen og Eid. Totalt var det 22 køyretøy som vart kontrollert, og det var også 22 køyretøy inne på kontrollplassen. Ifølgje Statens vegvesen fekk ein sjåfør gebyr på 500 kroner for manglande vognkort. To sjåførar fekk åtvaring for brot på køyre og kviletida. I tillegg vart eit køyretøy avregistrert grunna at periodisk kontroll ikkje var gjennomført, medan ein varebil var for tung og måtte laste av 300 kilo før vidare køyring.

Tysdag

Tysdag var det Kjøs som stod for tur for Statens vegvesen. Då var det 19 køyretøy som var inne på kontrollplass, medan 16 vart kontrollerte. Av desse 16 fekk ein sjåfør eit gebyr på 500 kroner for manglande vognkort, medan to sjåførar fekk åtvaring for brot på køyre og kviletida.

Måndag

Måndag hadde Statens vegvesen kontrollar på Nordfjordeid, Stryn og Gloppen. Totalt 16 køyretøy var inne på kontrollplassen, og 16 vart kontrollert. Det resulterte i at ein sjåfør vart meld for brot på køyre og kviletida. Ein sjåfør fekk gebyr for manglande førarkort under køyring. I tillegg måtte ein sjåfør fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring.