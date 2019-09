Nyhende

Ramma er fint handverk og har plass til mange fotografi. Anders har fått seg fortalt at det var bestefaren hans som hadde kjøpt treramma hjå ein invalid som budde på Naustdal i Eid. Anders vil gjerne vite om det er nokon som kjenner til at det vart laga slike rammer her i området, aller helst kven som har laga denne.

Anders har budd på Davik det meste av livet, men har no flytta inn til Eid og bur i Yritun på Nordfjordeid.