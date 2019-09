Selje-kvinne vann ein million kroner

Nyhende

– Då vi fekk kontakt med kvinna, høyrde vi at det var god stemning i bakgrunnen. Ikkje så rart – ho feira nemleg sine 40 år, fortel Norsk Tipping. Og då dei fortalde Selje-kvinna at ho var ein av Supertrekning-vinnarane var det endå høgare jubel i bakgrunnen, før vinnaren fekk latterkrampe. Ho lo gjennom heile samtalen og påpeikte at ho ikkje kjem til å gløyme den feiringa med det første.

– Dette var litt av ei bursdagsgåve. Eg har tjue gjestar, så no trur eg det er riktig tidspunkt å sprette champagnen, sa den glade jubilanten til Norsk Tipping. Kupongen hadde ho kjøpt på Rema 1000 i Deknepollen.