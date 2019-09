Nyhende

Ein har sett eit aukande behov over tid, og ved hjelp av stor dugnadsinnsats, økonomisk støtte frå SFE og kommunen, let prosjektet seg realisere. Initiativtakar har vore det aktive grendalaget i bygda, og dei står og for ettersyn og reinhald.

Det er eit romsleg og tiltalande toalett som no er på plass, også med fullverdige fasilitetar for handikappa.