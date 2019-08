Jaktar på nye investorar

Nyhende

Inne i containerar og dataromma i tidlegare Lefdal gruve står det no 8000 datamaskiner og durar og går. Og fleire skal det bli.

LMD er på jakt etter nye investorar som kan vere med på å bidra til eit raskare tempo i utbygginga av kapasiteten for datalagring. Investeringsbanken Pareto er hyra inn for leite i marknaden etter nye potensielle investorar. Det er store summar LMD er ute etter, og det er mest aktuelt å sondere i den utanlandske marknaden.

– Pengane finst der ute, og etterspurnaden etter datalagringskapasitet globalt sett er stor. Det som er viktig for oss er å få inn aktørar som deler vår visjon og som kan hjelpe oss i nye marknader, så vi kan ta ein større del av kaka, forklarer styreleiar Sindre Kvalheim.

LMD er i dag eigd av tyske Dr. Friedhelm Loh, via Rittal Beteiligungs GmbH, Sogn og Fjordane Energi AS og ei gruppe lokale investorar.

Har investert 300 mill.

Så langt er det investert kring 300 millionar kroner i datalagringssenteret, lokalisert nede i den nedlagde gruva.

Sindre Kvalheim opplyser at det økonomisk går veldig bra, men at selskapet i tråd med utviklinga og etterspurnaden i marknaden bør vere i forkant og ha dataromma og annan lagringsplass klar. Det er stadig snakk om større og større anbod, og ein må endre strategien. Medan ein i utgangspunktet tenkte vekst på 5000 KW i gongen er dei store anboda no på både 20.000 og 30.000 KW. Kapasitet heilt oppe i 100.000 KW er noko dei har sett eksempel på at dei heilt store aktørane skaffar seg, til dømes Microsoft, Google og andre. Det er eit teikn på at marknaden bevegar seg i ei heilt anna retning enn for få år sidan.

Må ha det klart

Og kundane vil ha tilgang på lagringsplass raskt. Medan ein tidlegare såg føre seg å få kundane først og så bygge ut, så ser ein no at ein i større grad må ha kapasiteten klar. Ein av dei investeringane som må gjerast er å forsterke straumnettet. Og ein må tilby fleksible løysingar også i form av reine hallar som kundar kan fylle opp med data.

Grunninvesteringane er gjort og samstundes som ein utvidar, vil ein også kunne bli meir konkurransedyktige på pris per eining.

LMD har i 2018 og så langt i 2019 installert 10 MW med datasenterkapasitet.

Ringverknader

Sindre Kvalheim vil ikkje ut med kor stor aksjeutviding det er tale om, men seier at også eigargruppene på norsk og tysk side må inn med meir pengar. Det er store tal og store synergiar for regionen. Kvalheim viser til at det er mykje arbeid som skal gjerast som ein bruker lokale aktørar til, ikkje minst innan elektro, betong, transport og bergsikring. Av dei 300 millionane som så langt er investert, anslår han at det er lagt igjen kring 250 millionar kroner lokalt.

Stort potensial

Det er førebels berre ein liten del av den underjordiske gruva, nivå 3 av 5 som er teken i bruk til datalagring. Her er mykje plass, og selskapet ser føre seg store investeringar. Fjordabladet har tidlegare fått opplyst at det totale potensialet for datasenteret er 120.000 kvadratmeter og 200 megawatt. Det er ikkje i Norge behovet for datalagring er størst. Det store volumet ligg internasjonalt, mellom anna i Tyskland, England og USA.

Omsette for 48 mill.

Lefdal Mine Datacenter hadde i fjor 48 millionar kroner i inntekter, driftsresultat på minus 4,6 millionar kroner og årsresultat på minus 11,1 millionar kroner. Totalkapitalrentabiliteten i 2018 var på minus 1,9 % og eigenkapitalandelen på 26,8 %.