Nyhende

Det er gruppa The Dogs med Kristopher Schau i spissen som stod for den høgtidelege legginga av det 42 kilo tunge kumlokket. The Dogs har produserte 20 kumlokk, som dei legg ned i tettstader og byar som har vore gode mot gruppa. Eid fekk altså heile tre kumlokk med The Dogs logoen, og inskripsjon Our Town – Our Rules. Eller som det heiter på norsk – Vår by – våre reglar. Den første byen som fekk kumlokk frå gruppa var Horten.