Stor aktivitet på bustadmarknaden i Eid

Nyhende

Det største prosjektet som er starta opp no, er Opal sitt prosjekt på Golvsengane.

–Planen er at å bygge 26 bustadeiningar fordelt på tre tomannsbustader, som vi allereie er godt i gong med og der planane er innflytting før jul i 2019. I tillegg skal vi bygge 20 leilegheiter i det same område. Det vi har merka oss, er at det er stor etterspurnad etter tomannsbustader. Byggeprosjektet på Golvsengane kan endrast etter behov. Det betyr at dersom marknaden viser at etterspurnaden etter tomannsbustader eller einebustad i rekkje er størst så endrar byggjeplanane, seier Ole Petter Henden.

Nær barnehage og skule

–Bustadane som vi har under bygging på Golvsengane er midt i blinken for familiar som har born i barnehage- og/eller skulealder. Både skule og barnehage ligg berre nokre steinkast unna. Bustadane ligg også i gangavstand til sentrum av Nordfjordeid. I tillegg er det flott utsikt til sentrum og fjord, seier Ole Petter som reknar det vil ta rundt tre år før heile området er bygd ut.

–Det vil vere marknaden som vil avgjere kor raskt vi byggjer ut.

Sagaparken Panorama

Dvergsdal og Sunde AS starta for ei tid tilbake på blokk nummer to av tre i Sjøgata. Blokk nummer ein vart ferdigstilt og innflytta for over eitt år sidan. Blokk nummer 2, som altså no er under bygging har 15 2-, 3- og 4-romsleilegheiter, varierande i storleik frå 63,8 til 99,3 kvadratmeter. Alle leilegheitene har store terrassar/balkongar. I tillegg er det felles takterrasse, felles uteareal, sportsbod og parkeringsanlegg. Leilegheitene ligg tett opp til Sagaparken, i tillegg at ein har ei fantastisk utsikt til Eidsfjorden.

Din Bustad

–På Nordfjordeid har vi fleire prosjekt. På Golvsengane har vi bygd ein tomannsbustad som er ferdig og innflytta. I det same området er vi i oppstartsfasen med ein tremannsbustad og eitt bygg med fire leilegheiter. I Hogaåsen har vi ein horisontaldelt tomannsbustad, der ein familie har flytta inn i den eine delen. Sokkelleilegheita ligg ute for sal. På nabotomta er vi i ferd med å ferdigstille ein einebustad til ein familie frå Naustdal, seier Vegard Meland som i tillegg har brukt lang tid på planlegging av bustadblokker i Lunden.

Fleire byggesteg

Din Bustad Eigedom AS sitt prosjekt i Lunden er eit svært stort prosjekt som Fjordabladet har omtalt fleire gonger.

–Vi kan på det noverande tidspunkt ikkje seie konkret kor mange bueiningar det blir i Lunden. Det vi kan seie er at vi har laga ein konkurransen for val av entreprenør, og at vi er i konkret dialog med entreprenør som skal vere med å utvikle prosjektet. Vi kan også seie at Lunden-prosjektet kjem til å bli realisert gjennom fleire byggesteg. Kor mange vi legg ut for sal i første byggesteg, vil vere avhengig av interessa i marknaden, seier Meland.

Bankgata

I tillegg til dei prosjekta som er nemnt, har UNU AS starta bygging av totalt 11 leilegheiter i Bankgata. Prosjektet er planlagt med eitt- og toroms leilegheiter, frå 50 til 73 kvadratmeter. Perfekte for dei som vil komme seg ut på bustadmarknaden eller dei som vil ha ei flott og praktisk leilegheit i gunstig prisklasse i Eid sentrum.

Med plassering midt i sentrum er ein sikra å få med seg det som rører seg. Perfekt for den som likar å vere der det skjer.

Riba Eigedom AS

Det siste prosjektet vi tek med i denne oversikta over større bustadbyggeprosjekt, er Riba Eigedom AS sitt prosjekt i krysset Skulevegen – Fossevegen. Her blir det reist eitt bygg med seks leilegheiter, dei største på 91 kvadratmeter.