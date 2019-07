Nyhende

- Han vert anmeldt for ordensforstyrring, etter paragraf 350, og vart innsatt i arresten, opplyser Roger Gundersen, innsatsleiar for politiet under festivalen.

Mannen fekk også klippa av Malakoff-bandet sitt, og får dermed ikkje kome inn igjen på Malakoff medan det er festival.