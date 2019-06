‑Fredar ikkje skulestrukturen dei neste fire åra

Nyhende

(Den første delen av valdebatten på Eid Rådhus hadde vi i avisa fredag. Her er Del 2.

Sjølv om det ikkje vart gitt konkrete lovnader om å frede skulestrukturen for dei neste fire åra, gav partia stort uttrykk for at ein skal halde på den skulestrukturen ein har i dag, bortsett frå Stad Arbeidarparti, som gjorde det krystallklart at dei ikkje kunne frede dagens skulestruktur.