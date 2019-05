Heiar på Port of Nordfjordeid, men ...

Nyhende

Det meiner Ådne Reidar Nes Kleppe, 5.-kandidat på Stad Ap si liste til kommunevalet. Han peikar på at ureining i norske fjordar er eit problem, og han ønskjer at lokalpolitikarane skal vere proaktive og ikkje bakpå i ei så viktig sak som handlar om å ta vare på miljøet.

– Vi vil framstå som ein meir framtidsretta og seriøs aktør. No når Nordfjordeid får besøk av store og små cruiseskip, er det viktig å setje ein standard. Vi må vere tydelege på at Port of Nordfjordeid bør minst ha dei same reglane for utslepp i Nordfjord, som i Flåm og Geiranger, seier Nes Kleppe.

Flott og spanande

Eid Ap har vore positive til cruisesatsing og etableringa av Port of Nordfjordeid og har ikkje tidlegare problematisert ureiningsaspektet i særleg grad, men vil no setje dette på dagsordenen. I første omgang ved at ungdomskandidaten Ådne Reidar Nes Kleppe tek dette opp i eit lesarinnlegg. Der peikar han på at cruiseskipa som kjem til den flotte bygda vår utvilsamt er noko flott og spanande som byr på moglegheiter for framtida, men det betyr likevel ikkje at ein skal vere slepphendte på miljøkrava ein stiller, berre fordi ein etablerer seg i denne marknaden.

– Vi må stille harde krav, som er rettferdige ovanfor naturen og folket i nye Stad kommune, ein fjord vi er utruleg heldige som får lov til å forvalte, understrekar Nes Kleppe.

Er ein balansegang

Ap-politikaren frå Eid viser til at Ap sentralt alltid har hatt ein balansegang mellom kva ein skal gjere for å sikre miljøet, sett opp mot å sikre industrien.

Dei miljøkrava som vart stilte til verdsarvfjordane handlar mellom anna om gradvis nedtrapping av fossilt brensel. Og dei nye krava er berre starten. Frå 2026 har Stortinget vedteke at Geiranger og Nærøyfjorden skal vere heilt utsleppsfrie.

Dette møter ei viss motbør og spådommar om at det vil gå hardt utover turistnæringa.

Ådne Reidar Nes Kleppe trur ikkje at det vil skje. Han viser til at det opp gjennom tida har vore stilt miljøkrav til ulike typar industriverksemder, og ein har fått høyre kor ille konsekvensar dette kjem til å få.

– Men så går det fint likevel. Industrien tilpassar seg nye krav. Ap-politikaren er overtydd om at det same vil skje innan cruisenæringa.

Handle lokalt

I lesarinnlegget skriv Ådne Reidar Nes Kleppe mellom anna følgjande: «Vi må tenkje globalt, og handle lokalt! Nett som at industri over heile landet og i verda elles vart konfrontert med at ein trong å skape ei meir miljøvennleg næring, var det nok folk som tenkte at dette kunne vere med på å hindre meir industriutbygging, men industrien haldt fram. Det å stille krav til cruiseskipsnæringa viser at Port of Nordfjordeid er ein seriøs, progressiv aktør som er på lag med naturen og framtida.

Eg har trua på at ved å skape gode reglar og endringar lokalt, kan vi vere med på å endre ting i det store og heile. På lag med næringane, på lag med folket og på lag med naturen.

Eg heier på Port of Nordfjordeid, det er fantastisk at noko så flott er blitt etablert på Nordfjordeid! Det er utvilsamt at det vil føre med seg utruleg mykje flott, både for turistane og innbyggjarane i framtidige Stad kommune! Næring, politikarar og folk flest kan saman få til alt; vi endre verda!»

Naturleg sak for Stad kommune

– Vil Stad Ap kome med konkrete framlegg når det gjeld miljøkrav til skip som kjem til Nordfjordeid, uavhengig av kva som elles skjer når det gjeld miljøkrav i Nordfjord?

– Vi, Stad AP, vil at dette skal lyftast, og at vi tenkjer at det er mest naturleg at nye Stad kommune tek tak i det. Det kan eventuelt vere ein idé å bruke ad hoc-utval, slik ein har tenkt seg det i fellesnemnda, for å involvere fleire enn politikarar. Så ynskjer vi å bruke dei erfaringane vi gjer oss no desse første åra, med tanke på korleis ein kan gjere det best for både lokalbefolkning, næringsliv og miljø å innrette seg framover.

Har intensjon om landstraum

Når det gjeld landstraum, så viser Stad Ap til sak i kommunestyret i Eid i 2016 der det vart vedteke leigeavtale med SeaWalk Nordfjord AS. Etter oppdrag frå formannskapet, vart det lagt inn eit punkt om landstraum. Der heiter det:

«Partane har ein felles intensjon om at Seawalk-anlegget skal tilknyttast landstraum, som del av den varsla nasjonale strategien for nullutslepp i transportsektoren med statleg økonomisk støtte til investeringar i landstraum. Partane skal samarbeide om å arbeide fram eit finansieringsopplegg for tidleg innføring av landstraum knytt til ei slik nasjonal satsing. SeaWalk skal ha retten til å stå for straumleveransen til anløpande cruiseskip.»