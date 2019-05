Elektrisk rullestoldag

Nyhende

Nav Hjelpemiddelsentralen og fleire hjelpemiddelfirma har hatt demonstrasjonsdag av elektriske rullestolar på operahuset.

Fysio- og ergoterapeutar frå heile Nordfjord fekk moglegheit til å teste ut og bli kjende med elektriske rullestolar som ligg inne i ny rammeavtale gjeldande frå 15. mars 2019. Rammeavtalen inneheld ei oversikt over det nasjonale sortimentet NAV har på hjelpemiddelområdet. Når brukarar og terapeutar skal søkje om hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentralen, må dei stelle seg til denne avtalen.

Inspirerande dag

– Det vart ein inspirerande dag, der terapeutane fekk teste ut alt frå hjelpemotor til manuell rullestol, drivaggregat for manuell rullestol forma som ein sykkelfront, ein samanleggbar elektrisk rullestol og elektriske rullestolar med avanserte elektriske setefunksjonar. Det kjem stadig nye og betre hjelpemiddel, og det er avgjerande at ergo- og fysioterapeutar, samt andre som søkjer om hjelpemiddel, held seg oppdatert på kva som finst på marknaden. Dette gjer at brukarane får mest mogleg tenlege hjelpemiddel dei kan ha nytte av i kvardagen, opplyser Hilde Isane Hjelle.

Operahuset stilte lokala sine til disposisjon, slik at også elevar og tilsette fekk eit lite innblikk i kva som finst av ulike elektriske rullestolar.