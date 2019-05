–Å ta vare på eit levande folkestyre er eit felles ansvar

Nyhende

Syttande mai er Sol. Blå fjord. Grøn mark, gjerne med lam som hoppar av glede. Det er frisk luft. Korpsuniform, stryking av skjorter, pussing av sko og bunadssølv og kanskje litt dårlig tid. Det er heising av flagget, ro og stolthet. Det er sløyfe på jakka. Det er tog med klassevenane der ein stolt bytar på å bere klassefana ein har laga.

Det er is og pølser, spekemat og eggerøre, det er konkurransar og premiar. Det er fellesskap, song og latter. Syttande mai er glede og fest. Syttande mai er kjærleik. Syttande mai er eit stort Ja vi elsker dette landet!

Ja vi elsker dette landet synger vi. Når vi synger nasjonalsongen vår føler vi på ei lykke og takksemd for å bu i det landet vi gjere. Tenk: Vi er nokre få millionar nordmenn på denne jorda, og har vårt eige land. Eit fantastisk vakkert land fullt av ressursar og moglegheiter.

Elsker, elsker det og tenker, på var far og mor. Ja vi tenker på far og mor og generasjonar før oss som har gjort det mogleg. Heilt tilbake til den fyrste Nordmannen som «såg ut på dei steinute strender, det var ingen som der hadde bygd, lat oss ryddja og byggja oss grender. Også eiga me rydningen trygt» som Ivar Aasen skriv. Dei måtte vere tøffe dei som var her fyrst, klamra seg fast og fant måtar å overleve på. Det ville krevje hardt arbeid, evne til planlegging, kreativitet og teknologiutvikling. Dette er verdiar og eigenskapar som framleis er viktig grunnlag for vår evne til innovasjon og verdiskaping i dag.

Og med same respekt og takksemd kan vi sjå tilbake på Eidsvoll og 1814. Dei tenkte stort og langsiktig dei som la grunnlaget for dagens demokrati gjennom grunnlova vår. Unionsoppløysinga frå Sverige i 1905 var heller ingen sjølvfølge og vart kanskje oppfatta som meir revolusjonært i Sverige den gong enn Brexit vert oppfatta i EU i dag? Heldigvis fekk ein til ei fredeleg oppløysing, og Norge kunne endeleg halde fram som eit heilt fritt land. Og vi fekk økonomisk vekst. Blant anna utbygging av kraft, og kraftkrevjande industri. Og nok eit eksempel på langsiktig tenking då konsesjonslovene og heimfallsrett skulle sikre at utanlandske investeringar ikkje skulle kjøpe norsk natur. Det same med fiskeri- og oljeressursane.

På eit par tre generasjonar gjekk vi frå å vere eit fattig land, med utvandring til Amerika, til å vere eit av dei rikaste landet i verda i dag! Det er grunn til å vere takksame.

Men ikkje minst er vi på syttande mai takksame til dei som var villige til å ofre alt i krig for å forsvare vår fridom.

Så når vi syng «Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor og den saganatt som senker drømmen på vår jord» blir det klart for oss: Landet vårt og alt vi har å feire i dag, er eit resultat av dei som har levd her før oss. Dei som har gjort alt for at draumar skal bli verkelege og har senka «drømme på vår jord»

Hipp hurra for 17. mai!

Så, kva no? No er det vi som bur, arbeider, og har vore liv her. Du, du og du og eg.

Korleis skal vi forvalte landet vårt? Kva ansvar er det vi må ta, og korleis skal vi skikke oss for at framtidige generasjonar skal synge same songen og få dei same følelsane vi har når vi syng nasjonalsongen?

Eg har ikkje fasitsvaret på dette. Men eg trur det er rom for både små og store ting, og at det er oppgåver for oss alle. Og kanskje skal kvar enkelt av oss reflektere over kva vi trur vore born og borneborn vil vere mest takksame for at vi gjorde den tida vi fekk vere her?

Men, eg er i alle fall sikker på at demokratiet er noko det er verdt å kjempe for. Eit levande folkestyre krev aktiv deltaking på alle nivå. Demokratiet som er kjempa fram må haldast ved like, og det er heilt avhengig av tillit og engasjement.

Ofte får unge folk høyre at ein ikkje er flinke nok til å engasjere seg og bruke stemmeretten sin. Det fekk i alle fall vi høyre. I 2001 var eg student i Bergen. Då arrangerte nokre vener og eg ei ungdomsutveksling i Europa der vi ville sette fokuset nettopp på dette gjennom eit program vi ville kalle «demokrati og engasjement blant ungdom». Vi lurte på om det var slik andre stadar også? Korleis var det til dømes i Romania, der det berre var 10 år sidan diktatoren Ceaușescu vart fjerna. Eg huska at vi forventa at dei rumenske ungdomane måtte vere svært engasjerte og lykkelege over å endeleg kunne ha ytringsfridom, stemme kva ein ville, og styre sjølv. Men vi møtte ungdomar som var oppgitt og hadde lite tru på framtid i eige land, på grunn av total mangel på tillit til eigne politikarar som dei meinte var korrupte. Vi fann difor ingen rumenske ungdomar som ville møtast over dette temaet. Vi lot dei difor bestemme temaet som vart « Back to nature and traditions».

Erik Bye sa: «Politikerne må en dag lære, både i Norge og andre steder, at de ikke er våre herrer. I demokratiene skal de være klar over, hver eneste dag de våkner, og hver eneste kveld de går og legger seg, at de er våre tjenere. De er folkets tjenere! De skal stå i givakt for oss i demokratiet!»

Posisjonar gjev ikkje i seg sjølv tillit. Ein må arbeide og gjere seg fortent tillit. Tillit tek tid å bygge opp, og det kan rivast ned på eit augeblink. Det er difor skuffande at det er mogleg å få så mange saker på våre folkevalde i Regjering og Storting som skapar avstand og politikerforakt.

Eit anna moment som skaper redusert tillit til det demokratiske systemet er når apparatet av fagekspertar og forvaltning og styrer rundt dei folkevalde stadig vert større. Og det blir bestemt endringar som påverkar vår kvardag, våre offentlege tenester osv. utanfor eit folkevalt organ.

På syttande mai feirar vi også ytringsfridomen som ein rett i vårt demokrati. Vi har ulike interesser og ulike meiningar, men det som er så fint er at vi har eit system for korleis vi skal bli samde på ein fredeleg måte. Media spelar ei viktig rolle i demokratiet både for å kunne få fram ulike meiningar, og å kunne ha ein sakleg debatt. Ein del nasjonale media har etter mitt syn i for stor grad merksemda retta på underhaldningsverdi, framfor formidling av sakleg informasjon til veljarane i aktuelle saker som er viktige. Men for ofte opplever eg også at facebook vert nytta som ein kanal for politikarar der underhaldningsverdi kjem framfor sakleg opplysning. Det er eit tankekors: Aldri før har vi har hatt teknologi som gjer det enklare å opplyse folk – men truleg har det heller aldri før vore så mykje desinformasjon og irrelevant informasjon, og informasjon som blir brukt til skade.

Å ta vare på eit levande folkestyre er eit felles ansvar. Og det som er bra er at her kan vi alle vere med å ta ansvar i stort og smått.

Noko anna som er verdt å ta vare på og utvikle vidare er eit samfunn som gjev likeverdige moglegheiter uansett din bakgrunn og uansett kvar du bur i landet. Dette er ein viktig verdi i landet vårt. Spesielt for oss som bur i distrikts-Norge ser vi at det ikkje er sjølvsagt at det som tidlegare er bygd opp vil vere her i framtida. Strukturar blir av ulike grunnar satt under press. Men det er ikkje greitt at det vår «far og mor» har bygd opp vert tatt vekk utan vidare. Og i det «ekspertstyrte» samfunnet har vi ofte dei faglege argumenta mot oss. Sjølv om eksperten ikkje nødvendigvis har rett.

Våre nye landsmenn må også ha likeverdige moglegheiter til å bidra og skape seg ei framtid. For få generasjonar sidan vandra vårt folk ut. I dag kjem folk hit. Korleis handterer vi det? Her kan vi også alle bidra. Tørre å seie hei. Snakka med folk. Men det er kanskje ikkje så lett. Men kva er det verste som kan skje? Eg er ikkje flink nok sjølv. Men dei få gongane eg har pressa meg og tatt initiativ til å snakke med nokon har det alltid vore ei positiv overrasking. Vi kan bidra til integrering, formidling av norske verdiar, vi kan gjere det enklare å komme i gang, bidra til at dei føler seg velkomen. Og det vil heilt sikkert også utvikle oss sjølve. Vi kan i det små bidra til mindre spenningar mellom ulike folk. Og det er naudsynt i verda i dag.

Eg syng i Eid Mannskor (alle menn er forresten velkomne til å bli med!) For ei stund sidan fekk vi i oppdrag å øve inn ein song av Johannes Haarklau. Ein komponist frå Haukedalen som kom noko i skyggen av Edvard Grieg. Fyrst fekk vi litt bakoversveis av songen «Slå ring om gamle Norig». Og lurte på om vi i det heile kunne tore å synge den utan å bli stempla som rasistar! Men då vi såg nærare på teksten tolka vi det annleis. Dette var ikkje ekskluderande men eigentleg ein invitasjon: «Ikkje spør vi etter lære og tru, vi ansar ei stilling og rang, vi berre spør er du Nordmann du? Og vil du verje ditt gamle land?» Ja, eg ynskjer å tru at alle dei som vil bu her også vil elske landet, og verje det om naudsynt.

Og det bringer meg inn på eit nytt tema: Det å oppretthalde eit godt forsvar og heimevern trur eg heller ikkje blir feil om ein skal bli vurdert av våre borneborn og deira sine borneborn.

Og når ein snakkar om kva ansvar vi må ta kjem vi ikkje unna klima – og miljøansvar. Eg trur vi alle lar oss skremme av stadige bileter av plast på strender, i magar på dyr, på havbotnen osv. Reira på rundefjellet består stadig vekk av meir plast og avfall. Det er for mykje søppel i havet og på land. Det er ikkje slik vi vil behandle landet vi elskar!

Det er trist, og eit resultat av langvarig haldning med «ute av syne, ute av sinn». Men det er på ingen måte ute av syne lenger. Det verkar uoverkommeleg. På same måte som truslane knytt til klimaendringar er så store at det er enklare å ikkje ta det innover seg. Men vi skjønar alle at dette ikkje er snakk om «saganatt som senker drømme på vår jord». Dette krev handling. Vi må erkjenne at det ikkje er alt vi kan forstå fullt ut, og det er ikkje mogleg å få to strek under svaret. Men eg trur ettertida vil sette meir pris på ei føre var haldning, enn ei vent og sjå haldning.

Noreg og vi som bur her har truleg betre høve til å tak i problemstillingane, og utvikle løysingar enn mange andre i verda. Her ligg altså også moglegheiter.

Heilt til slutt ynskjer eg å snakke litt å snakke ungdom og framtida i Stad. Vi går ei spennande tid i møte der vi skal bli ny kommune. Landet ligg der som før. Samarbeidsmoglegheiter mellom folk og næringsliv ligg der som før. Og samarbeidsmoglegheiter på tvers av kommunar ligg der som før. Men det er likevel noko psykologisk rundt dette som gjer at folk på Eid har fått meir opp auga for Bryggja, Selje og Stadlandet og omvendt. Brått ser eg på Facebook at folk deler bileter der dei utforskar «den nye kysten». Det er nesten litt morosamt. Men la oss bygge vidare på dette så konstruktivt vi kan. La oss sjå heile Stad og jobbe saman for at Stad skal vere ein god plass å vekse opp, god plass å bu og arbeide, og ein god plass å bli gamal.

Og la oss ikkje minst bli endå betre på samarbeid på tvers av kommunegrensene, både inne i fjorden, og ute på kysten. Vi må unne kvarandre suksess og hjelpe kvarandre til suksess. Eg håper at vi kan få til eit større «Vi i Nordfjord» tankesett. Dette vil vere endå viktigare når vi blir ytterkant i eit stort Vestland. Vi må ikkje kivast i Nordfjord. Vår største utfordring er urbanisering og sentralisering i ein global skala, og utfordringar det gjev oss med folketal, rekruttering til bedriftene våre osv.

Til dokke som er unge og kanskje ynskjer å utforske verda så vil eg seie. Det forstår eg godt! Gjer det, men for all del kom heimatt!

Eg håper de har hatt ein så god oppvekst her at de ynskjer å kome tilbake. Eg håper de er trygge på dykk sjølv. At du veit at du er god nok! At du er stolt av kven du er og kvar du kjem frå! Og ikkje minst så håpar eg at de ikkje reiser herifrå før de har funne ut kor utruleg mange spennande jobbar og moglegheiter som finnast for dykk her i framtida. Dette må vi alle hjelpe dei med.

«Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud».

Dette syng vi i andre vers i nasjonalsongen vår. Ja, syttande mai er ein dag for å sjå tilbake i takksemd. Og det er ein dag for å sjå framover. Gratulerer med dagen!