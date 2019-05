Forskingsministeren opnar Sagastad 10. mai

Nyhende

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø vil stå for den offisielle opninga av Sagastad fredag formiddag 10. mai.

- Vi er glade for at forskingsministeren har takka ja til å opne Sagastad. Det markerer at Sagastad er eit kunnskapssenter om vikingtida av nasjonalt format, utvikla i fagleg samarbeid med Universitet i Bergen og med leiande nasjonale fagmiljø i moderne utstillingsdesign, seier styreleiar i Stiftinga Sagastad, Roger Bergset og styreleiar i Sagastad Drift, Kjell Storeide.

Sentral rolle

Sagastad ligg på Nordfjordeid, der det originale Myklebustskipet vart funne i ei av landets rikaste, største og mest spektakulære vikinggraver - ein gravhaug som enno ligg synleg i dag. Det er i tillegg fleire andre undersøkte rike graver frå vikingtida på Nordfjordeid, som stadfestar staden si sentrale rolle på denne tida.

Sagastad-senteret fortel med moderne teknologi historia om Myklebustskipet og dei andre gravfunna på Myklebust, folk og kvardagsliv i vikingtida, myter og tradisjonar.

- Alle som besøker Sagastad vil få høve til å stige om bord i eit ekte vikingskip - det største vi kjenner til frå norsk historie, seier dagleg leiar Solveig Midtbø.

Både Myklebustskipet og sjølve Sagastad-bygninga er spektakulære og spesielle. Myklebustskipet er bygd av båtbyggjarar frå Bjørkedalen. Dei står i ein uavbroten, tusenårig båtbyggjartradisjon og har lagt ned ca 10.000 arbeidstimar på å gjenskape Myklebustskipet. Sagastad-bygningen er både eit "moderne naust", og ei visuell gjenskaping av gravhaugen skipet vart funne i. Bygget er sirkelrundt og 35 meter i diameter - bygd i glas og svart treverk. Her er også låg energibruk. Oppvarming skjer i all hovudsak med sjøvatn frå fjorden og solceller på taket.

Myklebustskipet kan sjøsetjast direkte frå Sagastad-bygget, slik at bygget fungerer som eit kombinert kunnskaps-/utstillingssenter og naust.

Gratis til ti første

- Vi håpar mange vil nytte høvet til å besøke Sagastad opningsdagen, seier Bergset og Storeide.

Dei ti første gjestane får gratis inngang, og det vert lova overraskingar også til fleire av dei som er tidleg ute ved opninga. Alle barnehagane i nye Stad kommune (Eid, Selje og Bryggja) blir inviterte til opninga og får kome gratis inn på opningsdagen. Det blir også musikalske innslag ved opninga. Kanskje dukkar vaskeekte vikingar også opp.

Konsert

- Om kvelden opningsdagen er det konsert i Sagastad med Einar Selvik frå Wardruna, ein av vår tids fremste tolkarar av tradisjonsmusikk frå vikingtida. Dagen etter er det familiedag med konsertar av MGP Junior-vinnar Oselie og vikingmusikar Kjell Braaten, og besøk av kvinneskipet Embla som vil ligge i parken utanfor Sagastad. Det blir også besøk av hestar frå Løken Aktivitetsgard, seier dagleg leiar Solveig Midtbø.