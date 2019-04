Inviterer til festdag for nordfjordbåten

Nyhende

–Prosjektet handlar om å halde båtbyggjartradisjonen og også bruken av nordfjordbåten levande. Då bør både dåp og sjøsetting markerast på skikkeleg vis, seier Anne Kristin Moe, avdelingsdirektør ved Nordfjord Folkemuseum og prosjektleiar for «Nordfjordbåt – bygging og bruk».

I nokre intensive periodar har båtbyggjar Kristen Arnestad overført kunnskap og erfaring til læresvein Andreas Mardal. Til no har det resultert i to båtar, og det er den første av desse som no er klar for sjøsetjing og dåp. Arbeidet som blir lagt ned er finansiert gjennom Forbundet Kysten og pengar frå Sparebankstiftinga til DnB, og er eit av fleire prosjekt rundt om i landet som er sett i verk for å løfte fram båtbyggjartradisjonar og handlingsboren kunnskap.

Båtane skal kome alle til gode

Over sommaren går Andreas Mardal i gang med sin første båt åleine. Alle dei tre båtane skal overførast til Nordfjordbåtlaget og 4H, som i samarbeid har ansvar for båtane og tilrettelegging av aktivitet.

–Vi gler oss til å få båtane på fjorden og håpar mange vil vere med oss å ro på søndag. Forhåpentlegvis vil fleire få opp auga ikkje berre for handverket og kunsten båtbyggjarane står bak, men også sjå gleda i det å vere i båt på fjorden, seier leiar i Nordfjordbåtlaget, Lars Bjarte Osland.

Namnet på båten er det ungdommar i 4H som skal ha idemyldring kring før namnet blir offentleggjort søndag under dåpen. Resten av dagen blir det høve til å prøve å ro både den nye båten og eldre nordfjordbåtar som Nordfjordbåtlaget stiller til disposisjon. På Nordfjord Folkemuseum kan ein snekre minibåt, studere båt nummer to i prosjektet og klokka 15 blir dei nye planane for vernebygg for Holvikejekta lagt fram.

–Dette blir ein dag fylt med kunnskap, men også leik og moro, og vi håpar så mange som mogleg vil vere med og gjere dette til ein festdag for nordfjordbåten, seier Moe.