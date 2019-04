Nyhende

Under ein trafikkontroll politiet hadde i 60-sona på riskveg 15 på Haugen tysdag vart det skrive ut fem forenkla førelegg. To på fart og tre for bruk av mobil under køyring. Høgste fart i 60-sona vart målt til 82 km/t. Dette melder politiet i ein sms til Fjordabladet.