«Gulestripas far»

Nyhende

− Du var ein offensiv og profilert vegsjef og det var nok å gripe fatt i på vegsektoren i fylket. Kva er du mest glad for at det blei gjennomført i din vegsjefsperiode?

− På vegsida er eg godt nøgd med at vi fekk ha høg prioritet på opprusting av det eksisterande vegnettet. Det vart satsa over heile fylket og vi fekk politisk aksept på å konsentrere oss om dei viktigaste vegane først. Difor vart riksveg 15 i Nordfjord satsa på i lag med riksveg 5 i Sunnfjord. Neste steg skulle vere E 39 nord-sør. Det har gått litt tregare og kan nok ha samanheng med at det har vore lite samstemte politikarar dei seinare åra.

− Du gjekk som vanleg offensivt til verk og lanserte prosjektet: «Gul midtstripe frå Otta til Måløy». Korleis gjekk det?

− Bortsett frå nokre stubbar her og der og strekninga frå Hjelle til Nord, så blei vi ferdige med riksveg 15 til år 2000. I dag kan vi seie at hovudvegen i Nordfjord har god standard. Men mykje står att: Eg vil peike på E 39 i Gloppen, riksveg 60 frå Byrkjelo til Hellesylt og den vesle stubben mellom Maurstad og Nave. Det er utruleg at den vesle stubben ikkje har kome i posisjon ennå. Dei nemnde vegane bør ha høg prioritet framover.

− Du vaks opp på gard i Lefdal, gjekk på ein liten todelt skule, og blei den første i bygda som tok eksamen artium. Når blei det klart for deg at du skulle gå «skulevegen» og ikkje bli bonde på slektsgarden?

− At eg skulle gå «skulevegen» blei klart tidleg. Det var lett å gje frå seg odelsretten til bror min, som var langt betre eigna enn eg til å vere bonde.

− Korleis var det å komme til Sandane som 14-åring å komme til realskulen på Sandane?

− Eg tykte det var problemfritt. Sandane var ein framifrå skuleplass. Dyktige lærarar, omsorgsfulle husvertar og ei triveleg bygd å vere i. Litt slekt hadde vi om i området som det var greitt å kunne besøkje av og til.

− Korleis var kommunikasjonane mellom Lefdal og Sandane?

− Kommunikasjonane den gongen var ikkje som i dag då du kan reise på ein god time mellom Lefdal og Sandane. Vi gjekk på skule også om laurdagane, og det var ikkje råd å reise heim anna enn i jula, påska og eit par dagar i haustferien. Reisene var sjeldne og tok mange timar for båtane var innom mange stoggestader. Ein vanleg måte å reise på var å ta ettermiddagsbussen til Måløy og «Sunnfjord» (Bergensbåten) derifrå til Sandane der vi var framme neste dag akkurat til skulestart. Ei reise på over 12 timar.

− Etter gymnaset vart det studiar ved NTH (Norges tekniske høgskule) i Trondheim. Kvifor slo du inn på den akademiske vegen og NTH?

− Byggfaget interesserte meg og då eg slapp gjennom nålauget, og kom på NTH reiste eg dit rett etter gymnaset. Eg spesialiserte meg etter kvart på veg, anleggsdrift og ingeniørgeologi.

− Korleis var studentlivet på den tida?

− Studietida var grei og gav meg mange gode venskap som har vara heilt til våre dagar. Vi møtest ofte på ulike plassar i landet. Vi var 60–70 som fullførte bygglinja den gongen, og på samlingane vi har no møtest gjerne 30-40, så samhaldet som blei etablert for 60 år sidan er sterkt.

− Kva gjorde du etter NTH (1962)?

− I januar 1963 skulle eg i militærteneste, og i månadene før det fekk eg eit korttidsengasjement på vegkontoret på Nordfjordeid. Vegvesenet var i den tida geografisk inndelt slik at alle jobba med alle slags oppgåver. Seinare var det omorganisering og spesialisering over heile landet. Etter militærtenesta som eg var så heldig å få ha i Vegdirektoratet, fekk eg jobb i Sogn og Fjordane frå våren 1964. Første åra var eg leiar for Ytre Sogn vegavdeling, noko som var ei svært interessant oppgåve for ein ung sivilingeniør. I 1966 vart funksjonsfordelinga også gjennomført i fylket vårt, og då vart eg leiar for vedlikehaldsavdelinga, ei stilling eg hadde til eg vart Stortingsrepresentant for Høgre i 1977. Alle avdelingane i vegvesenet i fylket vart samla på Leikanger og har vore der sidan. Ein god stad å bu, og etter at vegnettet har vorte utbygd er det ingen problem med at Leikanger ikkje ligg midt i fylket. Oslo ligg heller ikkje midt i Noreg!

− Kvifor valde du som kom frå ei solid venstrefamilie partiet Høgre?

− For meg var Høgre eit naturleg val. Høgre si satsing på kunnskapsskulen appellerte til meg. Dessutan at partiet var svært opptekne av forsvar og beredskap, og ynskte å avgrense skattar og avgifter. Alle parti utviklar seg i pakt med tida. Til og med far min konverterte til Høgre.

− Korleis likte du arbeidet som stortingsrepresentant (1977-89)

− Arbeidet på Stortinget likte eg godt. Eg var heldig å få plass i Samferdslekomiteen og jobba dei første åra med ein av landets fremst samferdslepolitikarar, Håkon Kyllingmark. Av han lærte eg mykje som eg fekk god nytte av seinare.

Eg vart nestleiar i komiteen i åra 1981–89. Der skjedde det mykje i dei åra utan At eg skal peike på noko spesielt. 12 år tykte eg var lenge nok på Stortinget, og i 1986 vart eg utnemnd til vegsjef i Sogn og Fjordane. I 1989 tok eg til i denne stillinga. Eg blei godt motteken og hadde ein triveleg jobb i lag med ei rad framifrå medarbeidarar der vi såg gode resultat heile tida.

− Korleis vart det å komme heim att til Leikanger og jobben som vegsjef?

− Eg budde heile tida i Leikanger og pendla til Oslo. Eg var sterkt involvert i å få direkte flyrute til Oslo. Det fekk vi då Widerøe fekk seg Dash-7 fly på Vestlandet.

− Du pensjonerte deg som 65-åring. Kva har du drive med som pensjonist?

− Eg gjekk av som 65-åring i 2004 som var mi aldersgrense. Vegvesenet vart omorganisert året før, og det var ikkje naturleg for meg å vere med på den omlegginga som eg for øvrig ikkje var så begeistra for. Eg avslutta såleis som rådgjevar hos vegdirektøren, men med kontorstad i Leikanger. Eg gjekk av som vegsjef 31.12.2002. Som pensjonist har eg jobba med ein del interessante saker. I nokre år var eg leiar i Leikanger skyttarlag. Dessutan har eg vore engasjert i Vegvesenets pensjonistlag både her i fylket og på landsplan, og for nokre år sidan var eg med å drog i gong Seniorhøgre her i fylket. Alt saman fine engasjement for ein pensjonist.

− Eg har alltid vore sportsinteressert. I ungdomen skyting, i seinare år mest fotball. Eg har fast plass på Fosshaugane og er medlem i Seniorklubben i Sogndal Fotball.