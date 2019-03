Laga polsk tradisjonsmat i barnehagen

Nyhende

Haugen barnehage deltek på prosjektet «Nasjonalretten» der barnehagar skal servere ein middag i barnehagen. Føresette frå andre land vert utfordra til å lage maten, som då er ein typisk «nasjonalrett» eller middagsrett for landet eller regionen dei kjem frå. Torsdag 9. mars var det open barnehagedag for føresette, besteforeldre, søsken, barn og tilsette ved barnehagen. Anna Kosinska og Marta Auguscik stod for middagen. Sidan begge to er frå Polen var det heilt naturleg at det var polsk tradisjonsmat som stod for tur denne torsdagen.