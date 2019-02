25 flyktningar til Eid i 2019

Nyhende

Vedtaket i denne saka vart gjort av ordføraren, sidan første kommunestyremøte ikkje vert avvikla før fristen 15. februar.

Kapasiteten i flyktningtenesta og EM-tiltaket er bygd opp for å kunne handtere eit mottak på noko over det nivået ein vert oppmoda om no. Oppmodinga frå iMDI er lagt til grunn ved utarbeiding av budsjett og bemanningsplanar for 2019.